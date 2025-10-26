Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 2,71 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet- A-Aktie von 260 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Google-Mutter sei im bisherigen Jahresverlauf der zweitbeste Wert unter den "Magnificent Seven" genannten US-Tech-Riesen, schrieb Doug Anmuth in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf ein günstiges Gerichtsurteil in den USA, welches eine Belastung für den Aktienkurs beseitigt habe, die starken Finanzkennzahlen und die Innovationsführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Alphabet habe den deutlichen Bewertungsrückstand auf die Facebook-Mutter Meta aufgeholt und noch weiter Luft nach oben. Hinter dem Onlinehändler und Tech-Konzern Amazon sei Alphabet die attraktivste Anlage./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 259,92
|Abst. Kursziel*:
15,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 265,22
|Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 270,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|10:56
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.19
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.08
|Alphabet A (ex Google) sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.08
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Nasd@q Inside
|16.03.07
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionärsbrief
|08.03.06
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionär
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG