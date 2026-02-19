DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +0,7%Nas22.780 +0,4%Bitcoin57.085 +0,4%Euro1,1758 -0,1%Öl71,52 -0,6%Gold5.070 +1,5%
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Cybertruck-Preisoffensive

Tesla-Aktie im Fokus: Preissturz beim Cybertruck auf 60.000 Dollar - aber nur für kurze Zeit?

20.02.26 17:25 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im Fokus: Neue Cybertruck-Strategie soll Verkaufszahlen retten | finanzen.net

Mit einer neuen 60.000-Dollar-Variante versucht Tesla, die schwächelnden Absatzzahlen des Cybertrucks zu stabilisieren.

• Neues Einstiegsmodell und "Cyberbeast" werden günstiger
• Geringerer Preis für neue Ausstattungsvariante könnte schon bald wieder Geschichte sein
• Tesla versucht Marktanteile im schwierigen US-Umfeld zurückzugewinnen

Tesla startet Preisoffensive beim Cybertruck: Günstigeres Modell ab sofort verfügbar

Um die bislang enttäuschenden Absatzzahlen seines futuristischen Pickups anzukurbeln, hat Tesla am späten Donnerstag eine neue Einstiegsvariante des Cybertrucks eingeführt, wie mehrere Medien berichten. Das Modell mit Allradantrieb und zwei Motoren werde für 59.990 US-Dollar angeboten und liegt damit 20.000 US-Dollar unter dem Preis der bisherigen Basisversion. Parallel dazu habe der E-Auto-Pionier den Preis für das Spitzenmodell "Cyberbeast" von 114.990 auf 99.990 US-Dollar gesenkt. Ein weiteres Allrad-Modell sei für 79.990 US-Dollar erhältlich.

Musks 10-Tage-Frist sorgt für Unsicherheit

Ob der neue Einstiegspreis von Dauer sein wird, erscheint jedoch fraglich. Auf der Plattform X habe Tesla-CEO Elon Musk auf Lob für die neue Preisgestaltung mit der knappen Bemerkung reagiert: "Nur für die nächsten 10 Tage." Im Zuge der Neugestaltung habe Tesla zudem das bisherige "Luxuspaket" gestrichen, welches kostenlose Supercharger-Nutzung und die überwachte Funktion für autonomes Fahren beinhaltete, berichtet MarketWatch.

Schwache Absatzzahlen und historischer Preisvergleich

Die Preissenkungen sind eine Reaktion auf die schwache Marktresonanz. Wie MarketWatch unter Berufung auf Daten von Cox Automotive berichtet, lieferte Tesla im Jahr 2025 lediglich 20.237 Einheiten des Cybertrucks aus - ein massiver Rückgang von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ursprünglich hatte Musk von über einer Million Reservierungen gesprochen. Das Fahrzeug kämpfte seit seinem Erscheinen mit Qualitätsproblemen und Rückrufaktionen. Zudem liegt der aktuelle Preis immer noch deutlich über den Ankündigungen aus dem Jahr 2019, als Musk eine Basisversion für rund 40.000 US-Dollar in Aussicht gestellt hatte.

Strategischer Schwenk weg vom Kerngeschäft

Tesla befindet sich in einer schwierigen Phase: 2025 war das zweite Jahr in Folge mit rückläufigen Gesamtauslieferungen. Erschwerend kommt hinzu, dass der US-Markt für Elektrofahrzeuge seit dem Auslaufen der staatlichen Steuergutschriften im September 2025 deutlich an Schwung verloren hat.

Als Reaktion darauf ordnet Musk den Konzern strategisch neu: Die Produktion der älteren Luxusmodelle S und X wird eingestellt, um Kapazitäten für humanoide Roboter und autonomes Fahren zu schaffen. Musk betonte, dass die Zukunft des Unternehmens auf Autonomie basiere und auch der Cybertruck langfristig auf vollautomatisierten Linien für den lokalen Lieferverkehr produziert werden solle.

Tesla-Aktie im Fokus

Die Tesla-Aktie notiert am Freitag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,61 Prozent im Plus bei 414,21 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine jedoch rund 8 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 19.02.2026).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

