Deutsche Bank AG

Tesla Buy

19:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Tesla 352,75 EUR -9,80 EUR -2,70% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Bruttomarge im Automobilbereich deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Ausblick auf 2026 läute eine neue Ära des Wachstums ein, in deren Mittelpunkt die Künstliche Intelligenz stehe./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

