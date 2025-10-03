DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 10,87 -6,6%Nas 23.520 -1,4%Bitcoin 70.202 -5,7%Euro 1,1954 +0,0%Öl 70,69 +2,8%Gold 5.338 -1,5%
SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Tesla Aktie

Tesla Buy

19:06 Uhr
Tesla
352,75 EUR -9,80 EUR -2,70%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Bruttomarge im Automobilbereich deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Ausblick auf 2026 läute eine neue Ära des Wachstums ein, in deren Mittelpunkt die Künstliche Intelligenz stehe./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 421,33		 Abst. Kursziel*:
18,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 421,25		 Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 351,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

19:06 Tesla Buy Deutsche Bank AG
17:11 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:46 Tesla Verkaufen DZ BANK
14:36 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Umsatzrückgang Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
dpa-afx ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gibt am Donnerstagnachmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox Nach dem Model S kommt der Humanoid Optimus: Tesla vollzieht den radikalen Umbau hin zu physischer KI.
TraderFox Rekord vorbei: Tesla meldet solides Quartal, aber schrumpfenden Jahresumsatz
dpa-afx ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
dpa-afx Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
MarketWatch Why Elon Musk is making a smart move by killing off Tesla’s Model S and Model X
MotleyFool Should You Invest $500 in Tesla Right Now?​
Benzinga Comparing Tesla With Industry Competitors In Automobiles Industry
Benzinga US Stocks Mixed; Tesla Posts Upbeat Q4 Earnings
Zacks Tesla Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
Benzinga Elon Musk Reveals Where He Spends His Saturdays (Hint: It&#39;s Not Politics)
Business Times China plans space‑based AI data centres, challenging Musk’s SpaceX ambitions
