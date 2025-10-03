Tesla Aktie
Marktkap. 1,2 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Bruttomarge im Automobilbereich deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Ausblick auf 2026 läute eine neue Ära des Wachstums ein, in deren Mittelpunkt die Künstliche Intelligenz stehe./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Buy
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 421,33
|Abst. Kursziel*:
18,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 421,25
|Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 351,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
