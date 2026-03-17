BP Aktie
Marktkap. 98,91 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Dass der Ölkonzern mit dem Verkauf einer Raffinerie in Gelsenkirchen das Kostensparziel um eine Milliarde US-Dollar erhöht habe, sei bemerkenswert, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es belege auch, wie notwendig Fortschritt bei der Straffung des Konzernportfolios seien./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,81 £
|Abst. Kursziel*:
11,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,81 £
|Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,32 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
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