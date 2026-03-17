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Symbol BPAQF

Barclays Capital

BP Overweight

16:16 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,72 EUR 0,25 EUR 3,91%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Dass der Ölkonzern mit dem Verkauf einer Raffinerie in Gelsenkirchen das Kostensparziel um eine Milliarde US-Dollar erhöht habe, sei bemerkenswert, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es belege auch, wie notwendig Fortschritt bei der Straffung des Konzernportfolios seien./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,81 £		 Abst. Kursziel*:
11,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,81 £		 Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,32 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

16:16 BP Overweight Barclays Capital
08:21 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 BP Overweight Barclays Capital
11.03.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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