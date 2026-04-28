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Symbol BPAQF

Barclays Capital

BP Overweight

08:46 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,65 EUR 0,03 EUR 0,44%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth sieht den Ölkonzern in ihrem Kommentar vom Dienstag an einem Wendepunkt. Nach Jahren der strategischen Orientierung und mangelnder Glaubwürdigkeit bei der Kapitalverteilung habe BP nun die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, das Portfolio zu vereinfachen und Werte freizulegen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,79 £		 Abst. Kursziel*:
12,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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