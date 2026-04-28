BP Aktie
Marktkap. 102,05 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth sieht den Ölkonzern in ihrem Kommentar vom Dienstag an einem Wendepunkt. Nach Jahren der strategischen Orientierung und mangelnder Glaubwürdigkeit bei der Kapitalverteilung habe BP nun die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, das Portfolio zu vereinfachen und Werte freizulegen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,79 £
|Abst. Kursziel*:
12,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
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|BP Overweight
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