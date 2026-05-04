Rheinmetall Aktie
Marktkap. 63,1 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Beim Wachstum habe der Rüstungskonzern die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen dies im zweiten Quartal wieder ausgleichen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.438,60 €
|Abst. Kursziel*:
45,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.436,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,24%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.102,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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