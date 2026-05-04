Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

14:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Beim Wachstum habe der Rüstungskonzern die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen dies im zweiten Quartal wieder ausgleichen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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