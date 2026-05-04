DAX 24.304 +1,3%ESt50 5.832 +1,2%MSCI World 4.648 +0,0%Top 10 Crypto 10,33 +3,3%Nas 25.068 -0,2%Bitcoin 69.336 +1,6%Euro 1,1693 +0,0%Öl 112,5 -1,4%Gold 4.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- PayPal, BioNTech, NVIDIA, Micron, Apple, Palantir, NEL im Fokus
Top News
Nordex-Chef warnt: Windbranche muss wegen China-Druck wachsen - Aktie kaum verändert Nordex-Chef warnt: Windbranche muss wegen China-Druck wachsen - Aktie kaum verändert
Aktie legt zu: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen Aktie legt zu: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.436,00 EUR +65,40 EUR +4,77 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 63,1 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

14:01 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.436,00 EUR 65,40 EUR 4,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Beim Wachstum habe der Rüstungskonzern die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen dies im zweiten Quartal wieder ausgleichen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.438,60 €		 Abst. Kursziel*:
45,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.436,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,24%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.102,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

13:11 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Rheinmetall Buy UBS AG
08:06 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Ausblick bestätigt Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz
finanzen.net Deutsche Bank AG: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
finanzen.net Rheinmetall-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit Chartsignal MACD long
finanzen.net Phänomen Kratos Defense-Aktie: Darum setzt Cathie Wood auf Drohnen statt Panzer
finanzen.net Rheinmetall-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich
finanzen.net Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Dienstagmittag steigen
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Preliminary operating margin in line with market expectation; revenue below market expectation despite growth due to delays into Q2 – 2026 full-year forecast reaffirmed
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen