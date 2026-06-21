DAX 25.140 +0,6%ESt50 6.311 +0,3%MSCI World 4.821 -0,1%Top 10 Crypto 8,3200 +2,8%Nas 26.213 -1,2%Bitcoin 56.432 +2,2%Euro 1,1432 -0,4%Öl 77,74 -3,3%Gold 4.189 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- HOCHTIEF springt in den DAX -- Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
Nach Kursrutsch: Oddo BHF setzt auf Comeback der Rheinmetall-Aktie - Auch HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick Nach Kursrutsch: Oddo BHF setzt auf Comeback der Rheinmetall-Aktie - Auch HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick
OHB-Aktie im Abwärtssog: Wie die Kapitalerhöhung die freien Aktionäre verwässert OHB-Aktie im Abwärtssog: Wie die Kapitalerhöhung die freien Aktionäre verwässert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HORNBACH Aktie

Kaufen
Verkaufen
HORNBACH Aktien-Sparplan
80,10 EUR +0,70 EUR +0,88 %
STU
finanzen.net zero
HORNBACH jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 9,93 Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 608340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006083405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBBHF

DZ BANK

HORNBACH Halten

19:16 Uhr
HORNBACH Halten
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
80,10 EUR 0,70 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach am Freitag vorgelegten Quartalszahlen von 87 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auslandsgeschäft sei der Umsatztreiber im ersten Geschäftsviertel des Baumarkt- und Baustoffkonzerns gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie.

Wegen höherer Expansions- und Verwaltungskosten kappte der Analyst seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des laufenden Geschäftsjahres. Daher senkte er auch den fairen Wert der Aktie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Halten

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
80,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
80,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

08:51 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank
07.05.26 HORNBACH Halten DZ BANK
26.03.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro
finanzen.net HORNBACH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn
EQS Group EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, Kauf
dpa-afx ROUNDUP: Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester
EQS Group EQS-News: HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr – Umsatz wächst in Q1 2026/27 um 4,9%
EQS Group EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, buy
EQS Group EQS-News: HORNBACH Group delivers strong start to new financial year – net sales up 4.9% in Q1 2026/27
EQS Group EQS-News: HORNBACH Group delivers solid results and continues to pursue further growth
EQS Group EQS-PVR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HORNBACH Group continues to grow amidst challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Full year figures in line with guidance – reduced earnings in Q4 2025/26
EQS Group EQS-News: HORNBACH Management AG extends Board of Management: Jan Hornbach and Nils Hornbach newly appointed – Erich Harsch to succeed Albrecht Hornbach as CEO
EQS Group EQS-News: HORNBACH increases sales and market share in 9M 2025/26 and Q3 – adjusted EBIT down EUR 7.3 million in Q3, 9M at previous year’s level
RSS Feed
HORNBACH Holding zu myNews hinzufügen