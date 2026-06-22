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Baader Bank

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13:41 Uhr
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HORNBACH Holding
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
77,90 €		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
78,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

13:41 HORNBACH Add Baader Bank
22.06.26 HORNBACH Halten DZ BANK
22.06.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank
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