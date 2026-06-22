HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,26 Mrd. EURKGV 9,93 Div. Rendite 2,79%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Add
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
77,90 €
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
78,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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