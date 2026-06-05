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Baader Bank

HORNBACH Add

09:16 Uhr
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
78,90 EUR 1,00 EUR 1,28%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Baumarkt-Holding habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 hinter sich, schrieb Volker Bosse am Freitag. Das Umsatzwachstum sei dank des im Vergleich zu Deutschland besseren Auslandsgeschäfts solide und liege über seiner Erwartung. Auch das Bruttoergebnis habe zugelegt. Derweil habe das gesunkene bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung verfehlt./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
78,70 €		 Abst. Kursziel*:
21,98%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
78,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,67%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

09:16 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank
07.05.26 HORNBACH Halten DZ BANK
26.03.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
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