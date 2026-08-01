PUMA Aktie
Marktkap. 4,05 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Es sei ermutigend, dass die Bereinigung des Lagerbestands weitgehend abgeschlossen sei, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien Form und Tempo der Erholung angesichts der nachlassenden Verbraucherstimmung, eines von Sonderangeboten geprägten Marktes für Lifestyle-Schuhe und der aktuell begrenzten Transparenz in puncto Produktpipeline nur schwer prognostizierbar./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
28,51 €
|Abst. Kursziel*:
-12,31%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
28,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,25%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|15:06
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:36
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:36
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:36
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.