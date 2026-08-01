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PUMA Aktie

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28,49 EUR +0,91 EUR +3,30 %
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RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

15:06 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
28,49 EUR 0,91 EUR 3,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Es sei ermutigend, dass die Bereinigung des Lagerbestands weitgehend abgeschlossen sei, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien Form und Tempo der Erholung angesichts der nachlassenden Verbraucherstimmung, eines von Sonderangeboten geprägten Marktes für Lifestyle-Schuhe und der aktuell begrenzten Transparenz in puncto Produktpipeline nur schwer prognostizierbar./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
28,51 €		 Abst. Kursziel*:
-12,31%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
28,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,25%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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