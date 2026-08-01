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PUMA Aktie

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Marktkap. 4,05 Mrd. EUR

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UBS AG

PUMA SE Neutral

13:36 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
28,49 EUR 0,91 EUR 3,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Risiken im laufenden Jahr habe der Hersteller von Sportbekleidung deutlich benannt, schrieb Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Debatte über das kommende Jahr müsse aber erst noch beginnen. Die Konsumentenstimmung habe sich sowohl in Europa als auch in den USA abgeschwächt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,41 €		 Abst. Kursziel*:
-10,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
28,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:36 PUMA Neutral UBS AG
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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