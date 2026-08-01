PUMA Aktie
Marktkap. 4,05 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Risiken im laufenden Jahr habe der Hersteller von Sportbekleidung deutlich benannt, schrieb Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Debatte über das kommende Jahr müsse aber erst noch beginnen. Die Konsumentenstimmung habe sich sowohl in Europa als auch in den USA abgeschwächt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,41 €
|Abst. Kursziel*:
-10,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
28,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|13:36
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.