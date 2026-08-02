Apple Aktie
Marktkap. 3,94 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der fairen Wert auf 310 US-Dollar belassen wurde. Ingo Wermann attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Montag vorliegenden Studie ein solides drittes Geschäftsquartal, aber einen schwächeren Ausblick. Trotz Lieferengpässen bei Halbleitern erziele Apple Umsatzrekorde. Nach dem Erreichen des fairen Werts ist die Aktie für ihn keine Kaufempfehlung mehr. Die Bewertung sei historisch hoch./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Halten
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 305,09
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 302,77
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 309,93
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|17:11
|Apple Halten
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