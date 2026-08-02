Tesla Aktie
Marktkap. 1,07 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach einem Pressebericht, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Tesla habe den Bericht dementiert und würde diesen Weg wohl nicht einschlagen wollen, wenn es sich vermeiden ließe, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte eine Fusion aber weiterhin für wahrscheinlich, bei der Tesla einen Aufschlag auf seinen inneren Wert erhalten würde./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 480,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 311,21
|Abst. Kursziel*:
54,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 318,92
|Abst. Kursziel aktuell:
50,51%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 409,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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