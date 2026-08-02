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15:31 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach einem Pressebericht, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Tesla habe den Bericht dementiert und würde diesen Weg wohl nicht einschlagen wollen, wenn es sich vermeiden ließe, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte eine Fusion aber weiterhin für wahrscheinlich, bei der Tesla einen Aufschlag auf seinen inneren Wert erhalten würde./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 311,21		 Abst. Kursziel*:
54,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 318,92		 Abst. Kursziel aktuell:
50,51%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 409,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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