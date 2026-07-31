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ISIN GB00BDR05C01

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Symbol NGGTF

UBS AG

National Grid Sell

13:56 Uhr
National Grid Sell
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
13,89 EUR -0,02 EUR -0,14%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. Für National Grid sei sie angesichts der hohen Bewertung des Netzwerkbetreibers negativ gestimmt./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Sell

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,50 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
13,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,55 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

13:56 National Grid Sell UBS AG
10:36 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
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