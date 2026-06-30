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Symbol NGGTF

RBC Capital Markets

National Grid Sector Perform

18:51 Uhr
National Grid Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Analyst Alexander Wheeler verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf eine Investition des Stromübertragungsnetzbetreibers im Bereich KI-Strom. National Grid Ventures (NGV) werde 1,75 Milliarden US-Dollar in den Erwerb einer 35-prozentigen Beteiligung an Joulent investieren, schrieb der Analyst und sagte, dass Joulent eine Plattform sei, die integrierte Energielösungen für Großabnehmer in den USA entwickele. Die Investition verschaffe den Briten einen direkten Zugang zum fortgesetzten Nachfrage-Wachstum und zum Thema Rechenzentren auf dem US-Markt, schrieb er./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Sector Perform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
13,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
14,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

18:51 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
15:51 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:56 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 National Grid Outperform Bernstein Research
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