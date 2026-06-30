National Grid Aktie
Marktkap. 72,48 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Analyst Alexander Wheeler verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf eine Investition des Stromübertragungsnetzbetreibers im Bereich KI-Strom. National Grid Ventures (NGV) werde 1,75 Milliarden US-Dollar in den Erwerb einer 35-prozentigen Beteiligung an Joulent investieren, schrieb der Analyst und sagte, dass Joulent eine Plattform sei, die integrierte Energielösungen für Großabnehmer in den USA entwickele. Die Investition verschaffe den Briten einen direkten Zugang zum fortgesetzten Nachfrage-Wachstum und zum Thema Rechenzentren auf dem US-Markt, schrieb er./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Sector Perform
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
14,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|18:51
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:51
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|18:51
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:51
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18:51
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:51
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets