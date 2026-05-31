National Grid Aktie
Marktkap. 68,69 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktie des Stromnetzbetreibers sei "priced for perfection", schrieb Mark Freshney am Sonntagabend. Das bedeutet, dass die Bewertung so optimistisch ist, dass sie starke Ergebnisse, ständiges Wachstum und eine perfekte Umsetzung der Unternehmensstrategie voraussetzt. Die vom Regulierer erlaubten Renditen dürften nicht weiter steigen, glaubt der Experte und setzt stattdessen auf Pennon, Italgas und Redeia./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid Sell
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,50 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
13,93 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|11:31
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
