National Grid Aktie

13,95 EUR -0,06 EUR -0,43 %
12,70 CHF +0,02 CHF +0,18 %
Marktkap. 68,69 Mrd. EUR

KGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

National Grid Sell

11:31 Uhr
National Grid Sell
National Grid plc
13,95 EUR -0,06 EUR -0,43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktie des Stromnetzbetreibers sei "priced for perfection", schrieb Mark Freshney am Sonntagabend. Das bedeutet, dass die Bewertung so optimistisch ist, dass sie starke Ergebnisse, ständiges Wachstum und eine perfekte Umsetzung der Unternehmensstrategie voraussetzt. Die vom Regulierer erlaubten Renditen dürften nicht weiter steigen, glaubt der Experte und setzt stattdessen auf Pennon, Italgas und Redeia./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Sell

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,50 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
13,93 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Freshney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

11:31 National Grid Sell UBS AG
29.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
27.05.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 National Grid Overweight Barclays Capital
21.05.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

