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Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Outperform

08:16 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,54 EUR 0,36 EUR 0,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,72 €		 Abst. Kursziel*:
15,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,80%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:16 Inditex Outperform RBC Capital Markets
29.05.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
29.05.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Inditex Buy UBS AG
18.05.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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