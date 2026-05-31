Inditex Aktie
Marktkap. 166,1 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,72 €
|Abst. Kursziel*:
15,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
53,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,80%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|18.05.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|18.05.26
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