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Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

11:11 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Bei einer Reihe von Investorenveranstaltungen mit Lauren Kjeldsen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference" habe die Verantwortliche des Chemiekonzerns für das Tagesgeschäft (COO) einen insgesamt positiven Ton angeschlagen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Die gute Dynamik im Bereich Advamced Technologies berge laut Kjeldsen ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Jahresziele. Die Konsensschätzung liege bereits über der Zielspanne, betonte Boucher-Ferte. Sie erwartet zudem eine baldige Ankündigung zur Trennung vom Bereich C4-Chemikalien./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,94 €		 Abst. Kursziel*:
-5,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,83%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11:11 Evonik Hold Deutsche Bank AG
27.05.26 Evonik Halten DZ BANK
22.05.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
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EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
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