Evonik Aktie
Marktkap. 6,66 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Die Preise für das Futtereiweiß Methionin seien wegen der Lieferengpässe durch den Nahost-Krieg weiter enorm gestiegen, wovon Evonik stark profitiere, schrieb Anil Shenoy am Dienstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Overweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,42 €
|Abst. Kursziel*:
17,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
14,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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