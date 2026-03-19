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Symbol EVKIF

Barclays Capital

Evonik Overweight

11:41 Uhr
Evonik Overweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
14,61 EUR 0,30 EUR 2,10%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Die Preise für das Futtereiweiß Methionin seien wegen der Lieferengpässe durch den Nahost-Krieg weiter enorm gestiegen, wovon Evonik stark profitiere, schrieb Anil Shenoy am Dienstag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Overweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
14,42 €		 Abst. Kursziel*:
17,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
14,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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