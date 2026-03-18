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Barclays Capital

Evonik Overweight

08:01 Uhr
Evonik Overweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Overweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
14,46 €		 Abst. Kursziel*:
17,57%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
14,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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