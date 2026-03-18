Evonik Aktie
Marktkap. 6,74 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Overweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,46 €
|Abst. Kursziel*:
17,57%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
14,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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