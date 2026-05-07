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UBS AG

Evonik Neutral

13:21 Uhr
Evonik Neutral
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Evonik AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem Umsatz enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Christian Bell am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,47 €		 Abst. Kursziel*:
-19,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,03%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:01 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Cornelius Baur, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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