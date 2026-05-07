Evonik Aktie
Marktkap. 8,14 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem Umsatz enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Christian Bell am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,47 €
|Abst. Kursziel*:
-19,86%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,03%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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