RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Colin Moody am Dienstag. Besonders positiv wertete er das ausgedehnte Aktienrückkaufvolumen des Energietechnikkonzerns./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG