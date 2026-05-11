Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

09:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe im zweiten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Dafür sei vor allem der Werkstoffhandel verantwortlich gewesen - dies aber wohl auch wegen zufällig hoher Gewinne vor allem im US-Geschäft. Der Free Cashflow sei wie erwartet schwach. Beim Ausblick gebe es nur eine kleine Kürzung am Umsatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG