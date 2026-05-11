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Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

09:26 Uhr
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe im zweiten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Dafür sei vor allem der Werkstoffhandel verantwortlich gewesen - dies aber wohl auch wegen zufällig hoher Gewinne vor allem im US-Geschäft. Der Free Cashflow sei wie erwartet schwach. Beim Ausblick gebe es nur eine kleine Kürzung am Umsatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
10,14 €		 Abst. Kursziel*:
-11,20%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
9,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
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05.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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