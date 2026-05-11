thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,68 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe im zweiten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Dafür sei vor allem der Werkstoffhandel verantwortlich gewesen - dies aber wohl auch wegen zufällig hoher Gewinne vor allem im US-Geschäft. Der Free Cashflow sei wie erwartet schwach. Beim Ausblick gebe es nur eine kleine Kürzung am Umsatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
10,14 €
|Abst. Kursziel*:
-11,20%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
9,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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