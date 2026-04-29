thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 5,44 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 14,50 Euro angehoben und das Votum von "Hold" auf "Buy" erhöht. Die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns hätten zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlebt, schrieb Bastian Synagowitz in seiner am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung. Verantwortlich sei der geopolitische Gegenwind, aber auch Sorgen um ein Scheitern des Stahl-Deals mit Jindal. All dies habe inzwischen für eine gute Einstiegschance gesorgt. Die Anleger müssten aber bereit sein, mit Schwankungen zu leben. Im Idealfall winke dafür sogar mehr als Verdopplungspotenzial./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,86 €
|Abst. Kursziel*:
47,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,46%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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