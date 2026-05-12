DZ BANK

thyssenkrupp Halten

12:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen mit fairen Aktienwert von 11 Euro auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis habe sich deutlich verbessert und um 19 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. Dies sei aber noch kein Befreiungsschlag für den Industriekonzern. "Entscheidend sind nun weitere Fortschritte bei der Portfoliobereinigung, eine nachhaltigere Ergebnisverbesserung in einem herausfordernden Marktumfeld und insbesondere eine sichtbare Verbesserung der Free-Cashflow-Generierung", fügte er hinzu./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG