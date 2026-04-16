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Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

10:36 Uhr
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
8,75 EUR 0,04 EUR 0,51%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden. Für Thyssenkrupp schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr etwas nach unten./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,74 €		 Abst. Kursziel*:
3,00%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,88%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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