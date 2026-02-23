thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,91 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Für Thyssenkrupp begründete er eine höhere operative Gewinnschätzung vor allem mit der Wirkung der Strompreiskompensation im europäischen Stahlgeschäft. Er nähere sich damit dem oberen Ende der Konsensspanne, betonte er./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
11,24 €
|Abst. Kursziel*:
-15,52%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
10,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,44%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
