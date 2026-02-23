DAX 25.031 +0,2%ESt50 6.151 +0,6%MSCI World 4.549 +0,2%Top 10 Crypto 8,4465 +3,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.449 +1,9%Euro 1,1794 +0,2%Öl 71,01 -0,3%Gold 5.194 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie explodiert: Dreistelliges Umsatzplus und Rückkehr in die Gewinnzone DroneShield-Aktie explodiert: Dreistelliges Umsatzplus und Rückkehr in die Gewinnzone
LVMH-Aktie leichter: Familie Arnault hält über die Hälfte aller Anteile LVMH-Aktie leichter: Familie Arnault hält über die Hälfte aller Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
10,49 EUR +0,01 EUR +0,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,91 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

23.02.26
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
10,49 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Für Thyssenkrupp begründete er eine höhere operative Gewinnschätzung vor allem mit der Wirkung der Strompreiskompensation im europäischen Stahlgeschäft. Er nähere sich damit dem oberen Ende der Konsensspanne, betonte er./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
11,24 €		 Abst. Kursziel*:
-15,52%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
10,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,44%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

23.02.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net thyssenkrupp-Investment MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Wäre eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren rentabel gewesen? MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Wäre eine thyssenkrupp-Investition von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag im Plus
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag schwächer
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag in Rot
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: thyssenkrupp AG: Wilfried von Rath, buy
EQS Group EQS-DD: thyssenkrupp AG: Ilse Henne, buy
EQS Group EQS-DD: thyssenkrupp AG: Dr. Axel Hamann, buy
EQS Group EQS-DD: thyssenkrupp AG: Dr. Volkmar Dinstuhl, buy
EQS Group EQS-DD: thyssenkrupp AG: Miguel Ángel López Borrego, buy
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen