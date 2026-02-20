ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 9,50 Euro - 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Für Thyssenkrupp begründete er eine höhere operative Gewinnschätzung vor allem mit der Wirkung der Strompreiskompensation im europäischen Stahlgeschäft. Er nähere sich damit dem oberen Ende der Konsensspanne, betonte er./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
