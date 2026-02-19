DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.525 -0,1%Top 10 Crypto 8,7785 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.748 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,64 -0,4%Gold 5.013 +0,3%
thyssenkrupp Aktie

11,26 EUR +0,48 EUR +4,40 %
STU
Marktkap. 6,92 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:51 Uhr
thyssenkrupp Buy
thyssenkrupp AG
11,26 EUR 0,48 EUR 4,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der dynamischen Umsetzung der Unternehmensstrategie sieht er Potenzial für die Gewinne der europäischen Stahlindustrie. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein möglicher Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,14 €		 Abst. Kursziel*:
16,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,45%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:51 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.02.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

