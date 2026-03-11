DAX23.614 -0,1%Est505.763 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.936 +0,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl96,17 +2,7%Gold5.182 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kaufempfehlung

Jefferies hebt Ziel für AIXTRON-Aktie deutlich an - So reagiert die Aktie

12.03.26 11:12 Uhr
AIXTRON-Aktie verliert dennoch: Analyst sieht weiter deutlich Luft nach oben | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32,99 EUR -0,31 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die AIXTRON SE-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben.

Wer­bung

Die Aktie von AIXTRON gibt auf XETRA zeitweise 1,66 Prozent auf 32,49 Euro nach.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen