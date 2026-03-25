AIXTRON Aktie

Marktkap. 4,12 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

10:11 Uhr
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,97 €		 Abst. Kursziel*:
4,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

