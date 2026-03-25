NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,97 €
|Abst. Kursziel*:
4,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|10:11
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.