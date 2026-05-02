AIXTRON Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Equal Weight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
46,81 €
|Abst. Kursziel*:
-16,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,65%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
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