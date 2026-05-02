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Barclays Capital

AIXTRON SE Equal Weight

08:01 Uhr
AIXTRON SE Equal Weight
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AIXTRON SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Equal Weight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
46,81 €		 Abst. Kursziel*:
-16,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,65%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.05.26 AIXTRON Neutral UBS AG
01.05.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group Inflection point driven by rising optoelectronics demand
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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