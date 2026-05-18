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GSC Research GmbH

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11:39 Uhr
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Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) trotz nahezu unveränderter Umsatzbasis das EBIT um gut 13 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe sich insgesamt auf Gruppenebene eine leichte Tendenz zur Stabilisierung gezeigt, was sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 1,14 widerspiegele. Hervorzuheben sei hierbei, dass sich neben der EBIT-Steigerung um gut 13 Prozent auch die EBIT-Marge um 43 Basispunkte verbessert habe. Getragen sei die positive Ergebnisentwicklung vom Segment Materials Refinement & Distribution und hier maßgeblich von der mit Abstand größten Tochter Doerrenberg gewesen. Hier solle sich die Distributionspartnerschaft mit der Deutsche Edelstahlwerke GmbH im weiteren Jahresverlauf noch in zusätzlichem Geschäftsvolumen niederschlagen. Das Segment Health Care & Life Science habe die Profitabilität trotz rückläufiger absoluter Zahlen leicht verbessert, was die Fokussierung auf die Ergebnisqualität im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) verdeutliche. Das Segment Industrial Assets & Infrastructure werde der Saisonalität des Projektgeschäfts folgend in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich steigende Ergebnisbeiträge liefern. Insgesamt zeige sich GSC zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen die Jahresziele erreiche. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2026, 11:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 05.06.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/102713
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,80 €		 Abst. Kursziel*:
92,03%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,65%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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