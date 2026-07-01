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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:41 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers rechne er mit einem Nettoumsatzwachstum von 21 Prozent, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt bewerte er das Chance/Risiko-Verhältnis als attraktiv. Zudem thematisierte der Experte, dass Adyen durch das Geschäft mit Shopify Potenzial habe./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
812,80 €		 Abst. Kursziel*:
66,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
809,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,79%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.435,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:41 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
02.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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