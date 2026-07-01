UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers rechne er mit einem Nettoumsatzwachstum von 21 Prozent, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt bewerte er das Chance/Risiko-Verhältnis als attraktiv. Zudem thematisierte der Experte, dass Adyen durch das Geschäft mit Shopify Potenzial habe./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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