Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen
Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat sich für die kommenden Jahre weiterhin ein zweistelliges Wachstum auf die Fahnen geschrieben.
Nach 2026 sollen die Erlöse jährlich um rund 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam im Rahmen seines Investorentages mit. Dies entspricht in etwa den Analysten-Erwartungen. "Wir erwarten, dass dieses Wachstum primär durch die kontinuierliche Expansion unserer Bestandskunden, die Gewinnung neuer Kunden und die fortlaufende Weiterentwicklung unseres Angebots an Finanzprodukten getrieben wird", wird Finanzvorstand Ethan Tandowsky in der Mitteilung zitiert.
Das Unternehmen hatte kürzlich seine Umsatzprognose bis 2025 nach unten korrigiert, da einige Einzelhandelskunden im asiatisch-pazifischen Raum von den Änderungen der US-Zölle betroffen waren. Auch die Prognose für das nächste Jahr wurde seinerzeit angepasst und aktuell wiederum bestätigt: Demnach sollen die Erlöse 2026 im niedrigen bis mittleren 20-Prozent-Bereich zulegen.
Auch die Profitabilität soll sich verbessern. So erwartet Adyen BV Parts Sociales eine Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mehr als 55 Prozent bis 2028. Hier hatten Analysten bislang im Schnitt etwas weniger erwartet. Für das kommende Jahr hat Adyen bislang mehr als 50 Prozent auf dem Zettel.
Adyen wurde 2006 gegründet und profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com (Booking), Delivery Hero, eBay, easyJet, Spotify, Uber und Zalando.
Die Adyen-Aktie notiert an der Euronext in Amsterdam zeitweise 1,88 Prozent fester bei 1.379,40 Euro.
AMSTERDAM (dpa-AFX)
