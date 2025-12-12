DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +3,3%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Marktkap. 42,57 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.329,20 €		 Abst. Kursziel*:
39,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.340,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,98%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.972,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

