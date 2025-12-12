Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 42,57 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.329,20 €
|Abst. Kursziel*:
39,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.340,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,98%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.972,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|09:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
