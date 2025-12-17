Siemens Healthineers Aktie
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,47 €
|Abst. Kursziel*:
37,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,95%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:36
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
