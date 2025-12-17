DAX 24.023 +0,3%ESt50 5.705 +0,4%MSCI World 4.350 +0,0%Top 10 Crypto 11,49 +3,2%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.316 +1,4%Euro 1,1723 -0,2%Öl 59,64 -1,7%Gold 4.326 -0,3%
Top News
Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25 Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25
Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 49,37 Mrd. EUR

KGV 24,04
Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

11:36 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
44,22 EUR -0,12 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,47 €		 Abst. Kursziel*:
37,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,95%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

11:36 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
17.12.25 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
04.12.25 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

