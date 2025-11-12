DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Siemens Healthineers Aktie

41,23 EUR -0,32 EUR -0,77 %
STU
Marktkap. 49,2 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

12:51 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers AG
41,23 EUR -0,32 EUR -0,77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen neuen mittelfristigen Ziele 2026 bis 2030 lägen weitgehend innerhalb der Markterwartungen, schrieb Graham Doyle am Montag. Konkret strebe der Medizintechnikkonzern ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr auf Konzernebene und ein prozentual zweistelliges Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie (EPS) an. Der Mittelwert dieser Prognosen zuzüglich der Prognosen der einzelnen Geschäftsbereiche deute auf einen leicht sinkenden Umsatzkonsens für 2030 hin, aber keine Änderung am EPS-Konsens für 2030./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,46 €		 Abst. Kursziel*:
20,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:51 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
08:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

