Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 49,2 Mrd. EURKGV 24,09
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen neuen mittelfristigen Ziele 2026 bis 2030 lägen weitgehend innerhalb der Markterwartungen, schrieb Graham Doyle am Montag. Konkret strebe der Medizintechnikkonzern ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr auf Konzernebene und ein prozentual zweistelliges Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie (EPS) an. Der Mittelwert dieser Prognosen zuzüglich der Prognosen der einzelnen Geschäftsbereiche deute auf einen leicht sinkenden Umsatzkonsens für 2030 hin, aber keine Änderung am EPS-Konsens für 2030./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,46 €
|Abst. Kursziel*:
20,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|12:51
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG