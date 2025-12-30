DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 41,98 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 23,821 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 44,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.070,03 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,00 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 50,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie auf 29,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
