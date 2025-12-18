DAX 24.235 +0,2%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,4%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.303 +3,3%Euro 1,1716 -0,1%Öl 59,85 +0,2%Gold 4.329 -0,1%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 49,85 Mrd. EUR

KGV 24,04
Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

11:01 Uhr
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehe für Umsatz und Ergebnis von einem langsamen Jahresstart unterhalb der Jahresziele aus, schrieb Julien Dormois in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Siemens Healthineers AG

11:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
17.12.25 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
04.12.25 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen