Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 49,85 Mrd. EURKGV 24,04
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehe für Umsatz und Ergebnis von einem langsamen Jahresstart unterhalb der Jahresziele aus, schrieb Julien Dormois in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,47 €
|Abst. Kursziel*:
34,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
