DAX 24.423 +0,5%ESt50 5.483 +0,9%Top 10 Crypto 15,87 +2,4%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.667 +0,8%Euro 1,1639 -0,1%Öl 66,34 +0,6%Gold 3.324 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
SAF-Holland: Charttechnische Richtungsentscheidung SAF-Holland: Charttechnische Richtungsentscheidung
Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
47,30 EUR -0,10 EUR -0,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,97 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
47,30 EUR -0,10 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Graham Doyle passte sein Bewertungsmodell in seiner Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Die Markterwartungen an die bereinigten operativen Ergebnisse bis 2029 hält er für bis zu 6 Prozent zu hoch. Die Aktienbewertung passe aber in etwa./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,42 €		 Abst. Kursziel*:
5,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
47,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.08.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
31.07.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag gesucht
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tritt am Dienstagmittag auf der Stelle
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Boden
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen
finanzen.net TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: CANCOM SE publishes half-year report for 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 31/07/2025, 18:25 CET/CEST - CANCOM SE publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
CANCOM SE zu myNews hinzufügen