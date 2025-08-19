Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 52,97 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Graham Doyle passte sein Bewertungsmodell in seiner Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Die Markterwartungen an die bereinigten operativen Ergebnisse bis 2029 hält er für bis zu 6 Prozent zu hoch. Die Aktienbewertung passe aber in etwa./rob/ag/gl
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
47,42 €
|Abst. Kursziel*:
5,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
47,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
