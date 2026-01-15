DAX 25.292 -0,2%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.121 -0,3%Euro 1,1621 +0,1%Öl 64,54 +1,1%Gold 4.611 -0,1%
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Siemens Healthineers Aktie

46,66 EUR +0,06 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 52,55 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

12:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
46,66 EUR 0,06 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
47,02 €		 Abst. Kursziel*:
16,97%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
46,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,87%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

15.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
15.01.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Experten-Analyse Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von RBC Capital Markets Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von RBC Capital Markets
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag verlustreich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro - 'Neutral'
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
