Roche Aktie
Marktkap. 294,13 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Roche hält der Experte die Markterwartungen für das vierte Quartal für etwas ambitioniert, was den Onkologie-Bereich und Vabysmo gegen Makuladegeneration betreffe. Für 2026 sei der Währungsgegenwind aus seiner Sicht nicht vollständig berücksichtigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
325,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
346,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
348,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,85%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|12:16
|Roche Buy
|UBS AG
|11:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.