Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Roche Aktie

381,50 EUR +3,25 EUR +0,86 %
FSE
349,10 CHF +2,10 CHF +0,61 %
SWX
Marktkap. 294,1 Mrd. EUR

KGV 19,25
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

UBS AG

Roche Buy

12:31 Uhr
Roche Buy
Roche AG (Genussschein)
381,50 EUR 3,25 EUR 0,86%
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Quartal einen erwartungsgemäß soliden Umsatz erzielt, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Gleiches gelte für die Gewinne im zweiten Halbjahr 2025. Der für 2026 avisierte Anstieg des Kernergebnisses je Aktie (Core EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich liege moderat über der durchschnittlichen Markterwartung. Das geplante Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich liege im Bereich der Schätzungen./rob/gl/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
384,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
348,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
349,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,00%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
348,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

12:31 Roche Buy UBS AG
10:51 Roche Overweight Barclays Capital
29.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
29.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

