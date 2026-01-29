DAX 24.458 +0,6%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.281 -2,0%Euro 1,1931 -0,3%Öl 70,34 -0,7%Gold 5.125 -4,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Apple 865985 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals
RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
378,95 EUR +0,70 EUR +0,19 %
FSE
348,20 CHF +1,20 CHF +0,35 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 294,1 Mrd. EUR

KGV 19,25
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Barclays Capital

Roche Overweight

10:51 Uhr
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
378,95 EUR 0,70 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 390 auf 410 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet laut seinem Resümee des Geschäftsberichts vom Donnerstag nun mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt sieben Prozent per annum zwischen 2027 und 2031. Er liegt damit einen Prozentpunkt höher als bisher./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
346,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
348,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
348,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:51 Roche Overweight Barclays Capital
29.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
29.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Profitables Roche-Investment? SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx WDH/ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI startet mit Gewinnen
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net Roche Aktie News: Roche gewinnt am Vormittag an Fahrt
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert letztendlich
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen