DAX aktuell

Nachdem der DAX zum Wochenstart unter die Marke von 25.000 Punkte gefallen ist, bleibt er trotz neuer US-Zölle nahe der psychologisch wichtigen Hürde.

Der DAX rutschte am Montag wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Am Dienstag sieht es zunächst nach einem Stabilisierungsversuch aus. Der Leitindex startete 0,16 Prozent leichter bei 24.952,16 Zählern in die XETRA-Sitzung, arbeitete sich dann aber ins Plus vor und überschreitet die wichtige Hürde.

Neue US-Zölle und weitere Erhöhung geplant

Trotz juristischen Gegenwinds aus dem Obersten Gerichtshof haben die USA neue weltweite Zölle in Höhe von 10 Prozent in Kraft gesetzt. Das Weiße Haus arbeitet laut einem Regierungsbeamten an einer formellen Verordnung, die den globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen wird, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Zeitplan für die Umsetzung dieser höheren Abgabe sei noch nicht endgültig festgelegt, sagte der Beamte, der nicht genannt werden wollte.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Rückkehr zum Rekordhoch?

Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 25.331 Punkte geklettert und hatte damit einen neuerlichen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit schien eine Rückkehr an sein damaliges Rekordhoch nur noch eine Frage von Tagen. Nun gingen die Anleger doch wieder in die Defensive. Denn zur drohenden militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran gesellten sich zur Unzeit wieder einmal Zollsorgen.

Zoll-Unsicherheit ist zurück

Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen versucht der DAX am Dienstag eine Stabilisierung nahe der der 25.000-Punkte-Marke. Anleger bleiben aber vorsichtig.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion.

In einem historischen Urteil untersagte der Supreme Court am Freitag dem US-Präsidenten, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren Zölle gegen viele Länder zu verhängen. Trump kündigte aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.

An den Zöllen für die EU ändere sich vorerst aber nichts, hieß es von JPMorgan. Vergeltungsmaßnahmen seien daher unwahrscheinlich.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX