Rio Tinto Aktie
Marktkap. 132,53 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 4,96%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Equal Weight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,00 £
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
81,53 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Amos Fletcher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
