DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, FedEx im Fokus
Rio Tinto Aktie

81,11 EUR -1,45 EUR -1,76 %
STU
70,00 CHF -3,93 CHF -5,32 %
BRX
Marktkap. 132,53 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 4,96%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Barclays Capital

Rio Tinto Equal Weight

08:01 Uhr
Rio Tinto Equal Weight
Rio Tinto plc
81,11 EUR -1,45 EUR -1,76%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Equal Weight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
81,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,30 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:01 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Rio Tinto Halten DZ BANK
20.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
20.02.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 7400 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Rio Tinto auf 'Halten' - Fairer Wert 7500 Pence
finanzen.net Rio Tinto Aktie News: Rio Tinto verteidigt Stellung am Vormittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net LSE-Handel Das macht der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
