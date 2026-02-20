DAX25.150 -0,4%Est506.133 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.245 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,31 -0,5%Gold5.150 +0,9%
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 7400 Pence

23.02.26 10:47 Uhr
Rio Tinto plc
81,73 EUR -0,42 EUR -0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7900 auf 7400 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Organisches Wachstum und die Verschlankung des Bergbaukonzerns blieben reizvoll, schrieb Matt Greene am Sonntag in seiner Neubewertung. Er ging aber aus Bewertungsgründen an die Seitenlinie, denn nach Einschätzung der Rohstoffexperten der US-Bank dürften die Preise zunächst fallen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

08:46Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Rio Tinto HaltenDZ BANK
20.02.2026Rio Tinto NeutralUBS AG
20.02.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
20.02.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightBarclays Capital
17.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Rio Tinto HaltenDZ BANK
20.02.2026Rio Tinto NeutralUBS AG
20.02.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
20.02.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

