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Marktkap. 125,69 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
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WKN 852147

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Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Neutral

09:11 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
74,03 EUR 0,78 EUR 1,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7220 auf 7030 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach dem überdurchschnittlichen Kursrückgang seit Beginn des Iran-Kriegs seien die europäischen Bergbauaktien noch nicht attraktiv genug, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seiner Branchenschätzung. Die für die Kursentwicklung wichtige Gewinndynamik sei in den vergangenen Wochen von einem hohen Niveau zurückgekommen und könnte die Schätzungen deutlich unter Druck setzen. Die Industriemetallpreise spiegelten den Einfluss höherer Energiepreise und die globalen Wachstumsrisiken noch nicht angemessen wider. O'Kanes Favorit ist Norsk Hydro mit einem 20-prozentigen Kurspotenzial. Denn die Aluminiumpreise würden davon gestützt, dass der Nahe Osten für 7 Prozent des Angebots stehe. Weiter negativ sieht der Experte Kupferwerte und bleibt für Anglo American, First Quantum und Lundin auf "Underweight"./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,30 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
63,38 £		 Abst. Kursziel*:
10,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

09:11 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
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