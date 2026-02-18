Rio Tinto Aktie
Marktkap. 132,4 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 8010 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbaukonzern habe die Erwartungen erfüllt, wobei die Barmittelentwicklung enttäusche, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Nach dem geplatzten Zusammengehen mit dem Rohstoffkonzern Glencore werde der Fokus nun auf der Unternehmensstrategie liegen. An den wichtigsten Zielen vom Kapitalmarkttag im Dezember habe sich nichts geändert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
80,10 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
81,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,76 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
